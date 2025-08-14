İstanbul Depremi Tehlikesi Altında

İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ ARTMAKTA

Habertürk yayınında değerlendirme yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un deprem riskinin yükseldiğini ifade etti. Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca ufak bir bölümünü kırdığını, büyük kısmının ise henüz kırılmadığını belirtti. Adalar fayının da dikkate alınması gerektiğini söyleyen Görür, “İstanbul’da deprem bitti” şeklindeki yorumların halkı yanılttığını vurguladı.

BİLİMSEL GÖRÜŞÜNE GÖRE RİSK DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul’da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan” dedi. Halka yanlış bilgi verildiğini ifade eden uzman, “Halkı yanılttı” sözleriyle duyduğu endişeyi dile getirerek, “Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi.” şeklinde konuştu.

GELECEKTEKİ DEPREM TEHLİKESİ

Görür, Kumburgaz fayındaki kırılmaların ardından 7’nin üzerinde bir depremin olmasının kesin olduğunu belirtti. Bu durum, İstanbul’un depremselliği hakkında endişeleri artırırken, halkın bu konuya daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. İstanbul’un deprem riski, yapılan bilimsel açıklamalar ışığında ciddi bir mesele olmaya devam ediyor.