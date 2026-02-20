İstanbul Emniyet’ten Sokak Çetelerine Yönelik Operasyon

istanbul-emniyet-ten-sokak-cetelerine-yonelik-operasyon

İSTANBUL’DA YENİ NESİL SUÇ ORGANİZASYONLARINA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu bağlamda, sokak çetelerine yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

OPERASYON 6 İLDE GERÇEKLEŞTİ

Belirlenen kimlik ve adreslere sahip çete üyelerinin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde hareket etti. 4 ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da yer alan hedef adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu geniş çaplı operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

