İstanbul Emniyet’ten Suç Örgütlerine Eş Zamanlı Darbe

istanbul-emniyet-ten-suc-orgutlerine-es-zamanli-darbe

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu sokak çeteleri üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştığı belirlenen şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip yapıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen kimlikler ve adresler doğrultusunda çete üyelerinin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde operasyonun startı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ek olarak, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü de bu büyük operasyona katıldı. İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen dört ayrı lokasyona eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devam edeceği ve başarıların artırılması için gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

