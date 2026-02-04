İstanbul Emniyeti’nden Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İstanbul Emniyeti, kaçakçılıkla mücadelesine devam ediyor. 2026 yılının ilk üç ayında akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplamda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kaçakçılıkla mücadele için İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk üç haftasında Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt elde edildi ve kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araç güvenlik önlemleri kapsamında muhafaza altına alındı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen akaryakıt üzerinde yapılan analizlerde, petrol türevlerinden elde edilen madeni yağların geri dönüşümünden oluşturulduğu ve motorine benzer özellikler taşıdığı tespit edildi. Halk arasında ’10 numara yağ’ olarak bilinen bu kaçak akaryakıt, güvenlik güçleri tarafından kayıtlara geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında kaçakçılık suçları kapsamında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

