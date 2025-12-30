İstanbul Erkek Lisesi’nde 20 Öğrenciye Disiplin Cezası Verildi

İstanbul Erkek Lisesi’nde, “taciz” ve “şiddet” iddialarına dair yürütülen inceleme ve soruşturma tamamlandı. Yapılan çalışmanın ardından 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak sistematik şiddet uyguladığı öne sürülen 2 öğrenciye ‘örgün eğitim dışına çıkarma’, 11 öğrenciye ‘okul değiştirme’, 7 öğrenciye ise ‘okuldan kısa süreli uzaklaştırma’ cezası verildi. Veliler, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

DISIPLIN CEZALARI VERILDI

Müdürlüğün sosyal medya hesabından, lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara dair idari sürecin tamamlandığı bildirildi. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu’nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte değerlendirerek konuyu ele aldığı belirtilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerlendirme süreci sırasında öğrencilerin psikososyal durumlarının gözetildiği vurgulandı. Açıklamada, “mahremiyetlerinin korunması”, “masumiyet karinesi” ve “eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi” ilke olarak benimsendiği kaydedildi.

VELİLERDEN TEPKİ

Öte yandan, 20 öğrenciye verilen disiplin cezaları velilerin tepkisini topladı. Öğrencilerin aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuklar konusundaki tutumunun hassas, adil ve tarafsız olması gerektiğini ifade etti. Veliler, alınan kararların sonuçlarının telafisi olmayacağını belirterek, disiplin sürecinde okulun saygınlığı ve öğrencilerin itibarı göz önünde bulundurularak yasal yolların tercih edildiğini dile getirdi. Yapılan açıklamada, ailelerin ve öğrencilerin seslerini duyurmak için dilekçe ve e-posta ile başvuruda bulundukları, buna rağmen ağır cezalarla karşılaştıkları ifade edildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım tarihinde 9. sınıf öğrencisi kızlara cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladığı iddia edilen 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencileri tarafından fiziksel saldırıya uğradığına yönelik müfettişlerin yürüttüğü soruşturmayı başlattı. Müdürlüğün sosyal medya hesabında, lisenin erkek pansiyonundaki olaylarla ilgili haberlere atıfta bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, soruşturma sürecinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısını açığa almıştı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “darp” iddiasıyla 3 öğrencinin şikayetçi olduğu belirtildi. Başsavcılık, konuyla ilgili başka şikayetlerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla resmi yazılar gönderdi. Olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illere gitmiş olduğu tespit edilince ilgili başsavcılıklara da yazılar gönderildi.