İstanbul Erkek Lisesi’nde Disiplin Cezası Uygulaması Başladı

İstanbul Erkek Lisesi’nde, “taciz” ve “şiddet” iddialarına yönelik yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı. Sonuçlar doğrultusunda 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. İddialarla bağlantılı olduğu tespit edilen ve sistematik şiddet uyguladığı öne sürülen 2 öğrenci “örgün eğitim dışına çıkarma”, 11 öğrenci “okul değiştirme” ve 7 öğrenci ise “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” cezasıyla karşılaştı. Veliler, verilen cezalara tepki göstererek sürecin yeniden değerlendirileceğini talep etti.

DİSİPLİN SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

Müdürlüğün sosyal medya hesabı ile yapılan paylaşımda, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı olaylara dair yürütülen idari sürecin tamamlandığı bilgisi yer aldı. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu’nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen süreç boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının üst düzeyde gözetildiği, “mahremiyetlerinin korunması”, “masumiyet karinesi” ve “eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi” ilkeleri benimsendiği aktarıldı.

VELİLERDEN TEPKİ

20 öğrencinin disiplin cezasına çarptırılmasının ardından, velilerden gelen tepkiler dikkate alındı. Öğrencilerin aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuklar söz konusu olduğunda daha dikkatli ve adil olması gerektiğini vurguladı. Veliler, alınan kararların telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirterek, disiplin sürecinde okuldaki itibarın zedelenmemesi adına yasal yolların tercih edildiğini ifade etti. Ailelerin dilekçe ve e-posta ile durumu aktarmaya çalıştığı, buna rağmen öğrencilerin beklemedikleri ağır cezalarla karşılaştıkları dile getirildi.

SÜREÇTEKİ HASSASİYET

Açıklamada, “MEB’in kararı özellikle konu çocuklar olunca hassas, adil ve tarafsız olmak durumundadır” denilerek, okul özelinde kazanılmış hakların geri alınamayacağına dikkat çekildi. Veliler, öğrencilerinin itibarlarına zarar verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu çocuklar yetiştikleri toplumsal değerler bakımından doğru bildiklerini yapmak istemişlerdir” ifadelerini kullandı. Alınan disiplin cezalarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtirken, “Malesef ki böyle bir ortamda çocuklar beklemedikleri cezalarla karşı karşıya kalmışlardır” diye eklediler.

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım’da lisenin 9. sınıfında öğrenim gören bazı öğrencilerin, kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu olayın ardından, İl Milli Eğitim müfettişleri olayla ilgili inceleme gerçekleştirmiş ve lisenin müdürü ile müdür yardımcısı açığa alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise “darp” iddialarıyla ilgili olarak 3 öğrencinin şikayetçi olduğunu bildirmişti.