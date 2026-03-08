İstanbul Erkek Lisesi’nde Kavga Cezaları Açıklandı

İstanbul Erkek Lisesi’nin erkek pansiyonundaki öğrenci kavgasıyla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü inceleme sonucunda okul müdürü ve dört müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. 25 Kasım 2025’te meydana gelen olayın ardından yapılan soruşturma neticesinde, okul müdürü ile ilgili yöneticilere “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verildi. Bu kişilerin yönetici olarak görevlerinin sona erdirilmesine ve başka eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmasına karar verildi. Ayrıca, olayda görev alan nöbetçi altı öğretmene maaş kesim cezası verilerek, üç yıla kadar belleticilik görevinden men edilmesine karar verilmesi planlandı. İki rehberlik öğretmeninin ise başka okullarda görevlendirileceği bilgisi de öğrenildi.

KAVGA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki kavga, 24 Kasım 2025 tarihinde dokuzuncu sınıf öğrencilerinin on birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine başlamıştır. İstanbul Valiliği, bu konu hakkında İl Milli Eğitim müfettişlerine soruşturma yürütülmesi talimatı vermiştir. Söz konusu olayın ardından, ilişki içerisinde bulunan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edilmiş, velilere bilgi verilmiş ve eğitimlerine devam etmelerine engel bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır. Açıklamada, okul yönetiminin “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” aracılığıyla disiplin sürecini başlattığı bilgisi paylaşılmıştır.

SORUŞTURMA SONUÇLARI

Milli Eğitim müfettişlerinin devam eden süreçte, lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da “darp” iddialarıyla ilgili olarak üç öğrencinin şikayeti üzerine başlatılmıştır. Olayla bağlantılı başka şikayetlerin tespit edilmesi amacıyla gerekli yazılar kolluk kuvvetlerine iletilmiştir. Olaylarla ilgili adı geçen bazı öğrencilerin başka illere gitmiş olmasının tespiti üzerine, başsavcılıklara da özel yazılar gönderilmiştir.

DİSİPLİN CEZALARI VERİLDİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaylara dair idari sürecin tamamlandığını açıklamıştır. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, rehberlik, psikososyal destek ve disiplin konularını bir arada ele alarak titiz bir değerlendirme gerçekleştirmiştir. Bu süreçte öğrencilerin psikososyal durumları gözetilmiş, “mahremiyetin korunması”, “masumiyet karinesi” ve “eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi” ilkesine bağlı kalınmıştır. Disiplin işlemleri, fiil-ceza bağı ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde yürütüldü. Bu çerçevede, sistematik şiddet uygulayan iki öğrenciye “örgün eğitim dışına çıkarma”, on bir öğrenciye “okul değiştirme” ve yedi öğrenciye de “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” cezaları verilmiştir. Toplamda 20 öğrenciye disiplin cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Lisede rehberlik çalışmaları devam ederken, eğitim öğretim süreçlerinin huzurlu biçimde yürütülmesine yönelik tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.