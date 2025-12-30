İstanbul Erkek Lisesi’nde Şiddet Olaylarına Disiplin Cezası

İSTANBUL ERKEK LİSESİ’NDE OLAYLAR YAŞANDI

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi, öğrencileri arasında baş gösteren olaylarla gündeme gelmişti. İddialara göre, bazı 9. sınıf öğrencileri, kızlara yönelik cinsel ve şiddet içerikli söylemlerde bulunmasının ardından, 11. sınıf öğrencileri tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürecinde, bazı öğrencilerin başka okullara nakilleri yapılmış ve okulun müdürü açığa alınmıştı.

İDARİ SÜREÇ TAMAMLANDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kasım ayında meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili idari sürecin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu’nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini titizlikle ele alarak konuyu incelediği belirtildi. Ayrıca, değerlendirme sürecinde öğrencilerin psikososyal durumlarının “mahremiyetlerinin korunması”, “masumiyet karinesi” ve “eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi” gibi ilkeler çerçevesinde gözetildiği vurgulandı.

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI UYGULANDI

Yapılan açıklamada, disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda eğitsel, onarıcı ve tedavici bir yaklaşım ile yürütüldüğü kaydedildi. “Sistematik şiddet uygulayan iki öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarma, 11 öğrenciye okul değiştirme, 7 öğrenciye ise okuldan kısa süreli uzaklaştırma hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı.

Olayların ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım’da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığına dair iddialara ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklama, bazı basın yayın organlarında yayımlanan lisenin erkek pansiyonunda yaşanan kavgalarla ilgili haberleri konu alıyordu.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, “25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.

Süreç, İstanbul İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından devam ettiriliyor. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, darp iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, konuyla ilgili başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla resmi yazılar gönderdi. Olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illere gittiği tespit edilmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da yazı yazıldığı ifade edildi.