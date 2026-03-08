İstanbul Erkek Lisesi’nde Yöneticilere Disiplin Cezası Verildi

İSTANBUL ERKEK LİSESİ’NDE KAVGA SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İstanbul Erkek Lisesi’nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında meydana gelen kavga ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, okul müdürü ve dört müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. 25 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olayın ardından, bakanlık müfettişlerin yürüttüğü soruşturma sonucunda lise müdürü ve dört müdür yardımcısına “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verildi. Bu kişilerin yöneticilik görevleri sonlandırılarak, öğretmen olarak farklı okullara atanacakları bildirildi. Nöbetçi altı öğretmene ise maaş kesme cezası uygulandı ve 3 yıla kadar belleticilik görevinden men edilmesine karar verildi. Ayrıca, iki rehberlik öğretmeninin başka okullarda görevlendirileceği belirtildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNDEN YENİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

Soruşturma doğrultusunda, İstanbul Erkek Liseliler Derneği (İELDER) yönetim kurulu üyesi iki kişinin eylemlerinin adli suç niteliği taşıdığı değerlendirilerek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, 24 Kasım 2025 tarihinde, 9. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf öğrencileri tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddialarının ardından bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olayın hemen ardında, “25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİYE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, okul yönetimi tarafından “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”nun disiplin sürecinin işletildiği kaydedildi. Açıklamada, rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmelerinin başlatıldığı ifade edilirken, “Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir.” denildi. İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, lisede meydana gelen bu olayla ilgili olarak, lisede yönetici pozisyonunda bulunan bazı kişilerin açığa alındığını belirtti. Ayrıca, 20 öğrencinin disiplin cezası aldığı da açıklık kazandı.

ÖĞRENCİLERİ ETKİLEYEN DİSİPLİN CEZALARI

Açıklamalar doğrultusunda, Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu’nun konuyu titizlikle değerlendirdiği ve öğrencilere yönelik rehberlik, psikososyal destek ile disiplin süreçlerinin birlikte ele alındığı bilgisi verildi. Disiplin işlemlerinin eğitsel ve onarıcı bir yaklaşımla yürütüldüğü, “Bu kapsamda sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye ‘örgün eğitim dışına çıkarma’, 11 öğrenciye ‘okul değiştirme’, 7 öğrenciye ise ‘okuldan kısa süreli uzaklaştırma’ cezası verilmesine karar verilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. Eğitim öğretim süreçlerinin huzurlu ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine yönelik ise okul yönetimi tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.