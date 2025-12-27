İstanbul İBB İtfaiye Daire Başkanı Gözaltına Alındı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk araştırmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın yanı sıra CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin kolluk biriminde işlemleri devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla 13 Eylül’de soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 45 kişiden, Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere 26 kişi tutuklandı. 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HASAN MUTLU’NUN DURUMU

İçişleri Bakanlığı, tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığı bilgisini kamuoyuna duyurdu.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 doğumlu olan Remzi Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamlayan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevler üstlendi ve 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Remzi Albayrak, 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.