Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayı Olma Niyetim Yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi’ne verdiği mülakatta, hem kendi adaylık iddialarına hem de Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yarışına dair değerlendirmelerde bulundu. Hakkında “Erdoğan’ın karşısına aday olarak isteniyor” şeklindeki iddialara yanıt veren Özel, Cumhurbaşkanlığı için bir niyetinin olmadığını net bir şekilde ifade etti. Özel, “Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. O AK Parti’nin, ikinci partinin genel başkanı. Ben birinci partinin genel başkanıyım. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalara da değinen Özel, bu konuda topu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a attı. “Erdoğan’ın adayını duymak isterim. Zaten Erdoğan’la karşı karşıyayız, seçimde yarışacağız” ifadelerini kullanan Özel, CHP’nin adayının net olduğunu vurguladı.

ADAYIMIN HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara yönelik konuşan Özel, “Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan’ı yenecek bir aday çıkarır” şeklinde belirtti. Kendi isminin Cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine de kesin bir dille karşı çıkan Özel, “Benim şu anda Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok. CHP’nin adayı Erdoğan’ı yenecek güçte olacaktır” dedi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun olası adaylığına dair bir soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. İmamoğlu’nun cezaevinde olması ya da hakkında yürütülen süreçlerin, adaylığa kesin bir engel teşkil etmediğini ifade eden Özel, “Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil” şeklinde konuştu. Diploma davasına da değinen Özel, yargı sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde İmamoğlu’nun adaylığının nasıl engelleneceğine dair belirsizlik olduğunu söyledi. “Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz” ifadeleriyle durumu özetleyen Özel, 2026’da yapılabilecek bir seçim ihtimaline işaret ederek, “Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu.