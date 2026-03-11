İstanbul İçin 100 Bin Sosyal Konut Kurası Yapılacak

istanbul-icin-100-bin-sosyal-konut-kurasi-yapilacak

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI PROJELERİ TANITTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’DA KURALARIN ÇEKİMİ YAKINDA

Kurum, konuşmasının devamında “İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.” ifadesini kullandı.

SOSYAL KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Kurum, bununla da yetinmeyeceklerini belirterek, “İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.” dedi.

