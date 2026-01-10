İstanbul İçin Fırtına Ve Kar Uyarısı

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelen bilgilere göre, İstanbul ve çevresinde rüzgarın yeniden artması bekleniyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren bu rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Gece saatlerinde ise saatte 60 ila 90 kilometre hızla eserken, rüzgara sağanak ve yer yer etkili gök gürültülü sağanak yağışlarının eşlik etmesi bekleniyor.

FIRTINA SONRASI SOĞUK HAVALAR

Fırtına ile birlikte gelen kuvvetli sağanaklardan sonra pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış şartlarına geri dönmesi öngörülüyor. Çarşamba sabahına kadar sıcaklıkların -1 ila 4 derece arasında seyredeceği belirtilirken, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar bekleniyor. Pazartesi günü ise yer yer etkili kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLI OLMALI

Afet Koordinasyon Merkezi, devrilme, uçma, zehirlenme ve ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı halkın tedbirli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Özellikle ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, su baskınları gibi durumlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.