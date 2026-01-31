İstanbul İçin Fırtına Ve Yağış Uyarısı Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehir genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edecek olan fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM’un açıklamasında, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde, öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar kesintili olarak sağanak yağışların yanı sıra yer yer fırtına etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, mevcut sıcaklıkların 6-9 derece arasında seyrettiği, ancak pazartesi günü itibarıyla 5 derecenin altına inmesinin beklendiği kaydediliyor.

KARLI HAVA GELİYOR

Pazartesi sabahı soğuk havanın bölgeye girmesiyle birlikte, sıcaklıkların karla ilgili değerlere düşeceği öngörülüyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle, halkın kış koşullarına karşı hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri alması öneriliyor.