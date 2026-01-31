İstanbul İçin Fırtına Ve Yağmur Uyarısı Geldi

istanbul-icin-firtina-ve-yagmur-uyarisi-geldi

İBB’DEN VATANDAŞLARA FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, şiddetli sağanak ve karla karışık yağmur için halkı uyardı. AKOM’un yaptığı açıklamada, İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer de fırtına ile birlikte yoğun sağanak geçişlerinin meydana geleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Halihazırda 6-9 derece arasında seyreden sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren 5 derecenin altına, kış değerlerine doğru gerilemesi bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelecek soğuk hava ile beraber sıcaklıkların kar değerlerine düşeceği, özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde oluşabileceği öngörülüyor.

KİŞİLERİN TEDBİRLİ OLMASI BEKLENİYOR

Bu olağanüstü hava koşulları sebebiyle, vatandaşların kış şartlarına hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. İBB, olumsuz durumların yaşanmaması için insanların dikkatli olmasını istiyor.

