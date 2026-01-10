İstanbul İçin Kar Ve Fırtına Uyarısı Geliyor

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

İstanbul’da hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelen bilgilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın cumartesi akşam saatlerinde fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgarın, saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği ve bu esintilerin sağanak yağışlar ile yer yer güçlü gök gürültülü sağanaklarla birlikte gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIYOR

Öncelikle, fırtına ve kuvvetli yağışların ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Çarşamba sabahına kadar hava sıcaklıklarının -1 ila 4 dereceler arasında olacağı öngörülürken, pazar akşamında karla karışık yağmurun yanı sıra yüksek bölgelerde kar yağışı yaşanabileceği, pazartesi günü ise yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi, olası ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksaklıklar, yollarda göllenmeler, su baskınları ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.