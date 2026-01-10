İstanbul İçin Kar Ve Fırtına Uyarısı Geliyor

istanbul-icin-kar-ve-firtina-uyarisi-geliyor

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

İstanbul’da hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelen bilgilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın cumartesi akşam saatlerinde fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgarın, saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği ve bu esintilerin sağanak yağışlar ile yer yer güçlü gök gürültülü sağanaklarla birlikte gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIYOR

Öncelikle, fırtına ve kuvvetli yağışların ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Çarşamba sabahına kadar hava sıcaklıklarının -1 ila 4 dereceler arasında olacağı öngörülürken, pazar akşamında karla karışık yağmurun yanı sıra yüksek bölgelerde kar yağışı yaşanabileceği, pazartesi günü ise yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi, olası ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksaklıklar, yollarda göllenmeler, su baskınları ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Enes Ünal ile Transfer Teması

Beşiktaş, Sergen Yalçın aracılığıyla Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transferde Fenerbahçe ile rekabet halinde.
Gündem

İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran ordusu, artan şiddet olaylarına karşı ulusal çıkarları koruma taahhüdünde bulunurken, düşmanlarının kargaşa yaratma çabalarını vurguladı.
Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.