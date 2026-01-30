İstanbul İçin Kar Yağışı İhtimali Azaldı

İstanbul ve Çevresinde Kar Tahmininde Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapan Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ile birçok il için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının hala yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayan Şen, kar yağışı olasılığının giderek azaldığını belirtti. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde etkisini gösteren dondurucu soğuk hava dalgası, pek çok şehri olumsuz bir şekilde etkiliyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü birçok ilde yoğun kar yağışları gözlemlenirken, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri de birçok bölgede çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İstanbul’da son dönemde etkili olan kar yağışı ise yerini zaman zaman sağanak yağmura ve parçalı bulutlu havaya bıraktı.

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Orhan Şen, 27 Ocak’ta sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu’daki birçok kentte yeniden kar yağışı olabileceğini ifade etmişti. Akdeniz kaynaklı hava sistemlerinin son bir haftadır etkili olduğunu belirten Şen, lodosun hissedildiği bir dönemde, hafta sonu itibarıyla hava sistemlerinin kuzeyden gelmeye başlayacağını ve bunun Marmara ile Anadolu genelinde kar ihtimalini artırabileceğini dile getirmişti. Ancak yaptığı değerlendirmelerde, üst seviyelerdeki sıcaklık değerlerinin kar yağışı ihtimalini zayıflattığını söyledi.

TÜRKİYE’DE KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ

Prof. Dr. Şen, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri Trakya’da kar yağışlarının daha yoğun beklendiğini belirterek, “İstanbul’da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor” şeklinde durumu özetledi. Meteoroloji uzmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu bilgileri paylaştı: “Pazartesi ve Salı, İstanbul’a kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek ve bu durum İstanbul’da kar olasılığını engelliyor. Pazar ve Pazartesi Trakya’da yoğun kar beklentisi var. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yoğun görülüyor. İstanbul’da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor. Diğer tahminlere dikkat etmeyin. 2-3 gün önce İstanbul’da kar olasılığı vardı ancak bugün o olasılık oldukça azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 dereceye kadar düşebilir.”