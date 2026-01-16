İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Meteorolojiden Açıklama Geldi

istanbul-icin-kar-yagisi-uyarisi-meteorolojiden-aciklama-geldi

Ocak ayının ortalarına yaklaşılırken kar yağışı haberleri dikkatle izleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle İstanbul’da pazartesi günü yoğun kar yağışının beklendiğini bildirmiş ve bu sebeple eğitim öğretime ara verilmişti. İstanbul’da dün kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla etkisini gösterse de, beklenen yoğunlukta bir yağış meydana gelmedi.

HAVADAN GELEN SON BİLGİLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, canlı yayında hava durumu ile ilgili en güncel bilgileri aktardı. Daha önce katıldığı bir yayında İstanbul’da beklenen kar yağışının çok yoğun olmayacağını, asıl kar yağışının şubat ve mart aylarında etkili olacağını ifade eden Bozyurt, bu yayında da aynı düşüncelerini dile getirdi.

KAR YAĞIŞI DEĞERLENDİRMELERİ

TRT ekranlarında kış mevsiminin ikinci yarısı üzerine değerlendirmelerde bulunan Bozyurt, 2016 yılından bu yana son 9 yılın en zorlu kışını beklediğini açıkladı. Bozyurt’un hava durumu üzerindeki değerlendirmeleri ise dikkat çekici bir şekilde yönlendirilmeye devam ediyor.

