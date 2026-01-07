İstanbul İçin Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı Yapıldı

Yeni yılda yaşanan soğuk hava ve kar yağışının ardından meydana gelen yalancı bahar, etkisini kaybetmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nden ardı ardına yeni uyarılar geldi.

İSTANBUL DAHİL 63 İLE SARı KODLU UYARI

İstanbul başta olmak üzere 63 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği bildirildi.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI GELİYOR

Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte kar ve karla karışık yağmurun etkisi artacak. Cuma günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Sabah saatleri itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi ve fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve soba ile doğal gazdan kaynaklanan zehirlenmelere yol açabileceği, kar örtüsü olan bölgelerde ise tipinin meydana gelmesine neden olabileceği ifade edildi.

UYARI YAPILAN 63 İLİN LİSTESİ

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı: “Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce.”

SICAKLIKLARDA HIZLI DÜŞÜŞ OLACAK

Ağır şekilde seyrettiği 15-18 derece aralığında olan hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren 8-10 derece aniden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasındaysa normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KARLA BAŞLAYACAK

Meteorolojiye göre, Cuma gününden itibaren başlayacak karla karışık yağmur, önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü kar ve karla karışık yağmur şeklinde devam edecek.

AKOM’DAN YENİ UYARILAR

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da Perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle güçlü bir fırtına beklediğini ve hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğini bildirdi. İstanbul için, lodosun etkisini artırarak devam edeceği, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesi ve Perşembe sabahından itibaren kısa süreli güçlü bir fırtına yaşanmasının beklendiği ifade edildi. Ülkenin büyük bir bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın tesiriyle birlikte Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altında olacağı, hafta başından beri 15-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe itibarıyla 8-10 derece birden düşeceği kaydedildi.