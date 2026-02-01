İstanbul İçin Soğuk Hava Ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre batı illerinde yağışların etkisi artıyor. AKOM tarafından yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece arasında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişiklikle birlikte 7 dereceye düştüğü vurgulandı. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden güçlenerek aralıklı fırtınalarla saatte 40-75 kilometre arasında eseceği ve gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanakların yaşanacağı bildirildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Açıklamada, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların, soğuk hava dalgalarıyla birlikte 2-4 derece düşerek kar değerlerine ulaşmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde kendini göstereceği aktarıldı. Soğuk ve yağışlı havanın Salı sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artarak 15 dereceye yükselebileceği öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlar, beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve Salı sabahı etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle su baskınları, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporları ve AKOM’un bilgilerinin ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik, yarın beklenen kuzey yönlü rüzgarın güçlü esmesiyle birlikte (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM’nin verilerine göre Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusu gibi bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında ise çok kuvvetli; Aydın’ın batı ilçeleri, İzmir’in batısında yer yer şiddetli yağışlar öngörülüyor.

13 KENTE UYARI

MGM, İzmir ve Aydın için turuncu, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarıları yayımladı.