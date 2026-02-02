İstanbul İçin Soğuk Hava Ve Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre batı illerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgârın kuzey yönlerinden etkili olacağı, saatte 40-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Havada yaşanan değişim nedeniyle, bahar sıcaklıklarının 14-18 derece aralığından 7 derece seviyelerine düştüğü ifade edildi. Gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor ve sabah saatleriyle birlikte bu yağışların yeniden artacağı açıklanıyor.

KAR YAĞMURU BEKLENİYOR

Pazartesi sabah saatleri itibarıyla, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerilemesi bekleniyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olabileceği bildirildi. Salı sabah saatlerine kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, sonrasında ise sıcaklıkların 15 derece seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Beklenen şiddetli sağanaklar ve kış koşulları nedeniyle; vatandaşlara su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların ardından İstanbul Valiliği’nden de bir açıklama geldi. Yapılan uyarıda, beklenen rüzgârın kuzey yönlerden esmesiyle birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekildi.

YAĞIŞLARDA ŞİDDET BEKLENİYOR

MGM’nin tahminlerine göre, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu gibi bölgelerde yağışların kuvvetli, Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında çok kuvvetli olması bekleniyor. Aydın’ın batı ilçeleri ve İzmir’in batısında ise yer yer şiddetli yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

13 İL İÇİN UYARILAR YAPILDI

MGM, İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarılarının geliştirildiğini duyurdu.