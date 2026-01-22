İstanbul-İzmir Otoyolu’nda Zırhlı Araç Kazası: 11 Kilo Altın Kayboldu

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA KAZA: 11 KİLOGRAM ALTIN KAYBOLDU

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bir zırhlı araçta meydana gelen kaza sonrasında 11 kilogram altın kayboldu. Kaza, Karacabey geçişinde, zırhlı aracın seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Yol kenarına savrulan araç, yaklaşık dört takla attıktan sonra durabildi. Kaza anında, araçta bulunan sürücü E.Ö. ve görevli yolcular R.T. ile V.T. hafif yaralanarak olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

KAZA SONRASI ALTINLARIN KAYBOLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından zırhlı araçta yapılan inceleme sonucunda, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kaybolduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından jandarma ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yol kenarı ve çevresinde yapılan dedektörlü aramalarda ise kayıp altınlara dair bir bulguya ulaşılamadı.

SERİ NUMARALARIYLA YARDIM İSTENDİ

Kaybolan altınlara ait seri numaralarının firma yetkilileri tarafından paylaşılarak kuyumcu esnafından yardım talep edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatarak kayıp altınları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

