İstanbul, Kocaeli ve Antalya’ya İtfaiye ve Zabıta Alımı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı ve Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde KPSS 60 ve 65 puanla zabıta memuru ve itfaiye eri alımı gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak olan alımlar hakkında detaylar şu şekildedir: Başvurular 10 – 16 Şubat tarihleri arasında kabul ediliyor.

KOCALI KÖRFEZ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Kocaeli Körfez Belediyesi, KPSS 60 puan ile zabıta memuru alımı yapacak. Alımlara ilişkin bilgiler ise şu şekildedir: Başvurular 24 – 28 Şubat tarihleri arasında alınacak.

ANTALYA AKSEKİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Antalya ili Akseki Belediyesi bünyesine zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlara dair bilgiler aşağıdaki gibidir: Başvurular 17 – 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Yukarıda yer alan pozisyonlar için başvuru detaylarına ve başvuru ekranına belirtilen tarihler boyunca ilgili belediyelerin resmi web sitelerinden veya İŞKUR üzerinden ulaşılabiliyor.