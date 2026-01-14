İstanbul Merkezli 13 İlde FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 51 kişinin emniyet işlemleri sona erdi.

14 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerin sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, 43’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik tarafından, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişken, 29 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

OPERASYON

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 51 kişi arasında 23’ünün aktif kamu görevlisi, 28’inin ise özel sektörde görev yaptığı belirlendi. Şüphelilerin FETÖ’nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu pozisyonlarda faaliyet gösterdikleri, itirafçı ifadelerinin bulunduğu ve ardışık aranmalarının tespit edildiği kaydedildi. Terör örgütüne ait gizli iletişim programı ByLock kullanıcıları arasında yer alan şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlatılmıştı. İstanbul merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında toplamda 51 şüpheli gözaltına alındı.