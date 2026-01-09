İstanbul Merkezli 21 İlde Suç Örgütü Operasyonu

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde, yurt dışında cezaevinde bulanan bir suçlunun elebaşı olduğu organize suç örgütüne karşı bu sabah eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da yapılan operasyonlar neticesinde toplam 96 kişiyi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANKI OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şüphelilerin; genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi,” ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerinin, örgütün çeşitli eylemlerine katılan kişiler olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bu tür operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınanların durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.