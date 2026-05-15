İstanbul Merkezli Change Operasyonunda 24 Gözaltı Gerçekleşti

İstanbul MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

İstanbul’da düzenlenen operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı, 40 araç hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kaza, yangın ve deprem gibi durumlar sonucu ağır hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerinin değiştirilerek “change” işlemi yapıldığını ve bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını tespit etti. Bu süreçte, haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, İstanbul ile birlikte Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya’da 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, “change” işlemi gerçekleştirilen 40 araca el konulmuş durumda.

