İstanbul Merkezli Suç Örgütü Soruşturması. İsmot Sayhan Tutuklandı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen İsmet Sayhan’ın işlemleri tamamlandı. Savcılığın ifadesini aldığı Sayhan, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamalarıyla hakimliğe sevk edildi.

SAYHAN’IN TUTUKLANMASI

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan, tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi. Bu soruşturma çerçevesinde, organize suç örgütüyle bağlantılı olarak İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da gerçekleştirilen operasyonda toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakılırken, 7 kişi ise serbest kaldı. Bu gelişmeler, soruşturmanın devam ettiğini ve yapılan operasyonların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.