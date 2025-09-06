İstanbul-Paris Treni Yola Çıkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENI YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ile Türkiye’yi raylar üzerinden bir araya getiren İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ve lüksü harmanlayan eşsiz bir yolculuk için yarın hareket ediyor. “İstanbul-Paris 2” olarak adlandırılan bu özel sefer, 14 vagondan oluşan görkemli tasarımıyla sadece 52 yolcuyu ağırlayacak. Tarihi Orient Express’in ruhunu taşıyan tren, İstanbul’dan yola çıkarak Avrupa’nın kalbine doğru kültür, tarih ve konforla dolu bir serüvene ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ifadesine göre, tren Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te hareket edecek. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı niteliğindeki bu sefer, yolcularına adeta “zamanda yolculuk” deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

SEFER TAKVİMİ AÇIKLANDI

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenecek özel seferler doğrultusunda, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında ise birer defa tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında gerçekleştirilecek seferlerin takvimini şöyle duyurdu: 14 Eylül’de “Constellation” Kapıkule’den giriş yapacak ve 15 Eylül’de Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül’de “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, ardından 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla geri dönüş seferine çıkacak. 20 Ekim’de “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den hareket edecek tren, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yoluna devam edecek. 1 Kasım’da yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak ve 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.