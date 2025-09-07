İstanbul-Paris Treni Yola Çıkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ GÜNLÜK SEFERLERİ İLE YENİDEN YOLA ÇIKYOR

Avrupa ile Türkiye’yi demir yolları üzerinden yeniden bir araya getiren İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ile lüksü harmanlamak amacıyla yarın düzenlenecek özel bir sefer için hareket ediyor. “İstanbul-Paris 2” adını taşıyan bu eşsiz yolculuk, 14 vagondan oluşmakta ve sadece 52 yolcu kabul ediyor. Tarihi Orient Express’in atmosferini yaşatacak tren, İstanbul’dan yola çıkarak Avrupa’nın kalbine, kültürel ve tarihi zenginliklerin yanı sıra konfor dolu bir serüvene kapı aralıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin Halkalı Garı’ndan 10.25’te kalkacağını duyurdu. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı olan bu sefer, yalnızca ulaşım imkanı sunmaktan öte, yolcularına “zamanda yolculuk” hissini yaşatmayı amaçlıyor. Trenin geçeceği şehirler ile klasik demiryolu seyahatlerinin romantizmi, modern konfor ile birleşerek yolculara yeni bir deneyim sunuyor.

SEFER TAKVİMİ AÇIKLANDI

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen bu özel seferler kapsamında, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında birer kez tren yolculuğu düzenlenmesi planlanıyor. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında yapılacak seferlerin takvimini şu şekilde duyurdu: 14 Eylül: “Constellation” ismiyle Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan hareket edecek. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treninin Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine başlayacak. 20 Ekim: “Latitudes 2” adındaki tren Kapıkule’den girecek, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla seferine devam edecek. 1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” adına giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğuna devam edecek.