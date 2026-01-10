İstanbul Soruşturmasında Şeyma Subaşı’nın Test Sonucu Pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, yakın zamanda ABD’den dönüşte havaalanında gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen Subaşı, burada savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF SONUÇ VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kan ve saç örneği teslim eden Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” olarak belirlendi. Yapılan testlerde Subaşı’nın vücudunda kokain ve metabolitleri olan Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddesi Ketamin tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA DUYGULARINI İFADE ETTİ

Diğer yandan, birkaç gün önce sonuçlar açıklanmadan uyuşturucu kullandığını kabul eden Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Ünlü isim, son dönem yaşadıklarıyla ilgili daha içe dönük ve sorgulayıcı bir süreç yaşadığını dile getirdi. “Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum” ifadesinde bulunan Subaşı, “Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim” dedi.

KAMERA ÖNÜNDEN UZAKLAŞMAYI PLANLIYOR

Kameralardan bir süre uzaklaşacağına dair sinyaller veren Subaşı, “Odağım şu anda ve her zaman, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalıkla, inançla ve sorumlulukla yaşamaktır. Bu hep böyleydi ama belki de. Yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz ve herde bir hayır vardır; yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum, ancak bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum” şeklinde konuştu.

ANLAYIŞ GÖSTERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya dünyasında yaşanan olaylara dair duygu ve düşüncelerini ifade eden Subaşı, “Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli gören herkese teşekkür etmek istiyorum, çünkü mesajlarınızı görüyorum” dedi. “İsteyen istediği şekilde anlıyor olabilir, bu sosyal medya dünyası, biz de bunun içine girmişiz, yapacak bir şey yok” diyerek düşüncelerini paylaştı.

SON OLARAK SEVGİLERE VURGU YAPTI

Son olarak Şeyma Subaşı, “Daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir niyetim diyeyim, böyle herkese sevgiler” sözleriyle mesajını tamamladı.