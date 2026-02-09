İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Seçimlerinde Yeni Dönem Başladı

İSTANBUL’DA TAKSİCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞİYOR

İstanbul’da taksicilik camiasını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimleri Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu seçimlerle birlikte Eyüp Aksu’nun başkanlık dönemi sona erdi. Yapılan oylamada başkanlık koltuğunu İsmet Dalcı kazandı. Seçimli genel kurulda, Aksu yönetimi ise üyelerden yeterli onayı alamayarak ibra edilmedi.

BAŞKANLIĞI DİĞER ADAYLAR YİNE KAYBETTİ

Taksi plakası sahiplerini derinden etkileyen bu seçimde başkanlık için İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönem boyunca başkanlık yapan Eyüp Aksu mücadele etti. Seçim sonuçlarına göre, en yüksek oyu alarak birinci gelen isim İsmet Dalcı oldu. Dalcı, seçim sürecinde yapmış olduğu açıklamalarda taksi plakalarının değerinde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, yeni dönemde plakaların değerini arttırmaya yönelik adımlar atacağı mesajını vermişti.

TAKSİ PLAKASI DEĞERLERİ ENFLASYON ALTINDA KALDI

Mevcut duruma bakıldığında, taksi plakası değerlerinin enflasyon karşısında düştüğü gözlemleniyor. Vergiler çıkarıldığında güncel değerlerin yaklaşık 9–10 milyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte, yasal olmayan kiralama işlemlerinin yani alım satımının ise aylık olarak 60 bin lira civarında gerçekleştiği bildiriliyor.