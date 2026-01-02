İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişim Raporu Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul’un enflasyon verilerine dayanarak perakende fiyatında en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri duyurdu. Verilere göre, aralık ayında 336 ana ürünün bulunduğu indekste 186 ürünün fiyatında artış görülürken, 59 ürünün fiyatı düşüş kaydetti.

FİYAT ARTIŞINDA LİDER ÜRÜNLER

Aralık ayında fiyatı en yüksek oranda artan ürün, yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (antiseptik ürünler) oldu. Bunu yüzde 46,57 ile taze fasulye, yüzde 40,17 ile salatalık, yüzde 25,52 ile üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak takip etti. Ayrıca, fiyat artışında diğer dikkat çeken ürünler arasında çocuk bezi yüzde 9,30, fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, oyuncak yüzde 6,25 ve patates yüzde 6,18 olarak sıralandı. Geçtiğimiz ay ise altın mücevherat ve margarin gibi ürünlerde ise yüzde 5,74 artış gözlemlendi. Bilgisayar ekipmanlarında bu artış %5,56, konserve mısırda ise %5,50 olarak kaydedildi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN: UÇAK BİLETİ

Aralık ayında fiyatı en çok azalan ürün, yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Uçak biletinden sonra karnabahar yüzde 24,94, portakal yüzde 20,01, pırasa yüzde 18,63 ve limon yüzde 17,23 oranında fiyat düşüşü yaşadı. Devamında kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48, ve sivri biber ise yüzde 10,52 ile yer aldı. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında dolmalık biber yüzde 6,80, ıspanak yüzde 6,54, şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 6,46, muz yüzde 5,35 ve benzin ise yüzde 4,61 ile dikkat çekti. Geçen ay çocuk pantolonunda yüzde 3,40, havuçta %3,38, yumurtada %2,83, erkek botunda ise %2,76 fiyat düşüşü yaşandı.