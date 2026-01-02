İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

istanbul-un-aralik-ayi-fiyat-degisimleri-aciklandi

İstanbul’un aralık ayı enflasyon verileri, perakende fiyatlarda önemli değişimlere işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, bu ay içerisinde 336 ana üründen 186’sının fiyatında artış görülürken, 59 ürünün fiyatı azalmış durumda.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (Antiseptik ürünler) oldu. Bu ürünü, yüzde 46,57 artışla taze fasulye ve yüzde 40,17 ile salatalık takip etti. Ayrıca, fiyatı yüzde 25,52 artan üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak dikkat çekti. Çocuk bezi yüzde 9,30, fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, oyuncak yüzde 6,25 ve patates de yüzde 6,18 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra, altın mücevherat ve margarin fiyatları yüzde 5,74 artarken, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56 ve konserve mısır fiyatı yüzde 5,50 oranında yükseldi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Aralık ayı itibarıyla fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Uçak biletini, yüzde 24,94 ile karnabahar, yüzde 20,01 ile portakal ve yüzde 18,63 ile pırasa izledi. Limon fiyatı yüzde 17,23 azalırken, kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48 ve sivri biber de yüzde 10,52 oranında düştü. Diğer azalan ürünler arasında dolmalık biber yüzde 6,80, ıspanak yüzde 6,54, şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 6,46, muz ise yüzde 5,35 azalma kaydetti. Geçtiğimiz ay çocuk pantolonunda fiyatlar yüzde 3,40, havuçta yüzde 3,38, yumurtada yüzde 2,83 ve erkek botunda yüzde 2,76 oranında geriledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Gündem

Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikasının çatıları çöktü.
Gündem

Yüce Auto Çalışanlarına Gizli İkramiye Ödemesi Yaptı

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, başarılı satışlar sonrası çalışanlarına bu yıl da ikramiye dağıtacak. Ahmet Yüce, önceki yıllarda 25 ve 29 maaş ikramiye vermişti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.