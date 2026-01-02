İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul’un aralık ayı enflasyon verileri, perakende fiyatlarda önemli değişimlere işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, bu ay içerisinde 336 ana üründen 186’sının fiyatında artış görülürken, 59 ürünün fiyatı azalmış durumda.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (Antiseptik ürünler) oldu. Bu ürünü, yüzde 46,57 artışla taze fasulye ve yüzde 40,17 ile salatalık takip etti. Ayrıca, fiyatı yüzde 25,52 artan üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak dikkat çekti. Çocuk bezi yüzde 9,30, fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, oyuncak yüzde 6,25 ve patates de yüzde 6,18 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra, altın mücevherat ve margarin fiyatları yüzde 5,74 artarken, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56 ve konserve mısır fiyatı yüzde 5,50 oranında yükseldi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Aralık ayı itibarıyla fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Uçak biletini, yüzde 24,94 ile karnabahar, yüzde 20,01 ile portakal ve yüzde 18,63 ile pırasa izledi. Limon fiyatı yüzde 17,23 azalırken, kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48 ve sivri biber de yüzde 10,52 oranında düştü. Diğer azalan ürünler arasında dolmalık biber yüzde 6,80, ıspanak yüzde 6,54, şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 6,46, muz ise yüzde 5,35 azalma kaydetti. Geçtiğimiz ay çocuk pantolonunda fiyatlar yüzde 3,40, havuçta yüzde 3,38, yumurtada yüzde 2,83 ve erkek botunda yüzde 2,76 oranında geriledi.