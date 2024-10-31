“İstanbul’un İradesini Esenyurtlularla Savunacağız”

ÖZGÜR ÖZEL, ESENYURT’TA AÇIKLAMALAR YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı’na giderek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Özel, “Dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Bu durumu milletimizle paylaşmak ve protesto etmek üzere tüm programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt’tayız.” şeklinde konuştu.

HALK BULUŞMASINDA YER DEĞİŞİKLİĞİ

Özgür Özel, MYK toplantısına başkanlık edeceğini belirterek, saat 16.00’da Esenyurt Belediye binası önünde yapılacak halk buluşmasının yerinin değiştiğini aktardı. “Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, önündeki meydanı daraltmak için bariyerler kurarak sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündü.” diye ifade eden Özel, halk buluşmasının yeni yerinin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olduğunu duyurdu. “Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul’un iradesini savunacağız, Türkiye’nin geleceğini savunacağız.” sözleriyle duruşunu vurguladı. Daha sonra MYK toplantısı için partisinin ilçe başkanlığına geçti.