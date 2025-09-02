İstanbul’un Ürün Fiyatları Değişti

İTO VERİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri duyurdu. İTO’nun verilerine göre, indekste yer alan 336 ürünün 181’inin fiyatı yükseldi, 59’unun ise fiyatı düştü.

SINAV ÜCRETLERİDE BÜYÜK ARTILAR VAR

Eğitim harcamaları kategorisinde yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri, yüzde 43,48 oranında artış göstererek ağustos ayının fiyat artış şampiyonu konumunda yer alıyor.

EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında salatalık, yüzde 27,53; oyuncak, yüzde 17,89; taze fasulye, yüzde 16,75; limon, yüzde 16,22; kıvırcık salata, yüzde 16,14; kayısı, yüzde 14,16; roka, yüzde 12,18; salça, yüzde 8,82; ıspanak, yüzde 8,58; ekmek ise yüzde 5,69 oranında artış gösterdi.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün ise gıda grubundan erik oldu. Erik fiyatı yüzde 25,61 oranında gerileyerek öne çıktı. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında üzüm, yüzde -24,17; dolmalık biber, yüzde -18,08; çarliston biber, yüzde -17,58; sivri biber, yüzde -17,08; kavun, yüzde -16,25; şeftali, yüzde -10,24; bebek arabası/koltuğu, yüzde -8,70; kız çocuk elbisesi, yüzde -8,64; kadın eteği, yüzde -7,51; karpuz ise yüzde -6,06 oranında düştü.

FİYAT HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

İTO’nun paylaştığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.