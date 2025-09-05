“İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi”

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte karavan park alanlarına dair uygulanacak kuralları belirtti. Genelgede, il ve ilçe belediyelerine yönlendirme yapılarak şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.” Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını ve vatandaşların sosyal haklarını olumsuz etkilememesi amacıyla ilimize turizm amaçlı ziyaret eden karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği park alanlarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

KARAVAN PARK ALANLARI İÇİN GEREKEN PLANLAMALAR

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca karavan ve kamp alanlarının turizm işletmesi olarak tanımlandığı belirtilerek, bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevlerinin belediyelere verildiği kaydedildi. Karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun yaratmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği, ayrıca İstanbul’un nüfusunu ve ziyaretçi/turist sayısını göz önünde bulundurarak yeterli büyüklükte alanlar seçilmesi gerektiği ifade edildi.

ALTYAPI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca, park alanlarının karavan büyüklüklerine göre yeterli manevra alanı bırakarak bölümlendirilmesi, atık ve katı atık toplama üniteleri ile kanalizasyon, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması gerektiği belirtildi. Konaklama alanlarında temizlik ve hijyen için wc, duş ve lavabo gibi temel ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması, güvenliğin sağlanması adına yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması gerektiği vurgulandı. “Oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması” gerektiği kaydedildi.

UZUN SÜRELİ KONAKLAMA YASAK

Valilik, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, park alanına giriş yapan karavanların plakalarının ve içinde bulunanların kimlik bilgilerinin kontrol edilerek kayıt altına alınması gerektiği ifade edildi. Hem konaklayan hem de çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması gerektiği de hatırlatıldı. Valiliğin, karavan park yeri olabilecek alanların il ve ilçe belediyelerince tespit edilmesini, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin bir an önce tamamlanmasını ve belirlenen resmi karavan park alanları dışında park edilmesine kesinlikle izin verilmemesini istediği belirtildi.