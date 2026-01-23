İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İBB’YE AİT KREŞ HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, İBB’ye bağlı kreşteki iddialara ilişkin detaylı bir açıklama gerçekleştirdi. Valiliğin ifadesine göre, çeşitli medya kuruluşlarında İBB’nin Eyüpsultan ilçesindeki kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına dair haber ve yayınlar yapılmış olduğu kaydedildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir.” şeklinde bilgiler yer alıyor.

İBB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

İBB’nin yazılı ifadesinde, Eyüpsultan’da bulunan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olayın, en başından itibaren mevzuat çerçevesinde ve titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Resmi açıklamada, çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alındığı, aileye derhal bilgi verildiği, emniyet ve adli makamlarla koordineli bir yaklaşım benimsendiği bilgisi paylaşıldı. Merkeze dair tüm kamera kayıtlarının eksiksiz bir şekilde ilgili idari ve adli mercilere aktarıldığı ifade edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya ulaşılamadığı vurgulandı. İdari inceleme ve teftiş süreçlerinin sürdüğü ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı da kaydedildi. Ayrıca aileyle gerçekleştirilen görüşmelerde, farklı tarihlerde verilen beyanlar arasında tutarsızlıkların tespit edildiği, bu durumun yetkili mercilere bildirildiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMALARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

İBB’nin iç soruşturmasının devam ettiği bilgisine de yer verilen açıklamada, “Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın yayın organlarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon niteliğindeki yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlara karşı yasal haklarımız kararlılıkla savunulacaktır. Kamuoyundan, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemelerini rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.