Küresel Piyasalarda Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL DALGALANMASI ETKİ GÖSTERİYOR

Küresel alanda Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına direkt olarak yansıma sağlıyor. 23 Ocak Cuma gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruşluk bir artış uygulandı. Gece yarısı yürürlüğe giren bu son zammın ardından, üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları merak konusu oldu.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Bununla birlikte, İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda: Benzin: 54,10 TL, Motorin: 57,34 TL, LPG: 29,29 TL olarak kaydedildi.

ANKARA’DAKİ FİYATLAR

Ankara’daki akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: Benzin: 55 TL, Motorin: 58,42 TL ve LPG: 29,17 TL olarak belirlendi.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları da şu şekilde: Benzin: 55,27 TL, Motorin: 58,69 TL ve LPG: 29,09 TL olarak güncellendi.