Küresel Piyasalarda Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

kuresel-piyasalarda-brent-petrol-fiyatlari-dalgalaniyor

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL DALGALANMASI ETKİ GÖSTERİYOR

Küresel alanda Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına direkt olarak yansıma sağlıyor. 23 Ocak Cuma gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruşluk bir artış uygulandı. Gece yarısı yürürlüğe giren bu son zammın ardından, üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları merak konusu oldu.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Bununla birlikte, İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda: Benzin: 54,10 TL, Motorin: 57,34 TL, LPG: 29,29 TL olarak kaydedildi.

ANKARA’DAKİ FİYATLAR

Ankara’daki akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: Benzin: 55 TL, Motorin: 58,42 TL ve LPG: 29,17 TL olarak belirlendi.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları da şu şekilde: Benzin: 55,27 TL, Motorin: 58,69 TL ve LPG: 29,09 TL olarak güncellendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Altın Fiyatlarında Rekor Seviye Gözlemleniyor

Haftanın son gününde ons altın 4,966 dolara, gram altın ise 7,070 liraya yükseldi. Gümüş ise yüzde 3 artışla tarihi zirvesine ulaştı.
Gündem

Borsa İstanbul Rekor Seviyelerini Yeniliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 12.924,20 puanla başlayarak tarihindeki en yüksek açılışı gerçekleştirdi ve 13.000 puanı da geçmeyi başardı.
Gündem

Memur Emeklileri Zam Farklarını Hesaplamaya Başladı

Emekli Sandığı'ndan maaş alan memurlar ve onların dul-yetimlerine yönelik zam farkı ve ek ödemeler, bugün itibarıyla banka hesaplarına aktarılıyor.
Gündem

TBMM Genel Kurulu’nda Tabutlu Eylem Tansiyonu Yükseldi

CHP'li Veli Ağbaba, emekli maaşları üzerinden tartışma başlatmak amacıyla kürsüye tabut ve mezar taşı getirmek istedi. AK Partili milletvekilleri buna karşı çıkarak ortamın gerilmesine neden oldu.
Gündem

Trump’a JPMorgan ve CEO’suna 5 Milyar Dolar Dava

Trump, JPMorgan Chase ve CEO'su Jamie Dimon'a, siyasi sebeplerle bankacılık hizmetlerini durdurduğu iddiasıyla 5 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.