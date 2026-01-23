Minnesota’da Gözaltına Alınan Çocuk İçin Tepkiler Artıyor

Minnesota’da gerçekleştirilen bir göçmenlik denetimi sırasında, beş yaşındaki Liam Ramos isimli çocuk, babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte gözaltına alındı. Okul öncesi eğitim gören Liam, evlerinin önünde ICE çalışanları tarafından durduruldu.

BABA ÇOCUĞU BIRAKARAK KAÇTI MI?

İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ICE bir çocuğu hedef almadı.” ifadesini kullandı. Açıklamada, operasyonun “yasa dışı göçmen” olarak tanımlanan baba için gerçekleştirildiği ve babanın güvenlik görevlileri yaklaştığında çocuğunu bırakmak zorunda kaldığı iddia edildi. Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, “Neden beş yaşındaki bir çocuk gözaltına alınıyor? Bu çocuğun şiddet içeren bir suçlu olarak sınıflandırılacağını kim söyleyebilir?” şeklinde tepki gösterdi. ICE ise sosyal medyadaki paylaşımında çocuğun gözaltına alınmadığını öne sürdü.

Kurum, “Suç kaydı bulunan yasadışı bir göçmen, ICE’den kaçarken çocuğunu terk etti. Görevlilerimiz de dondurucu soğukta çocuğun güvende olmasını sağladı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ailenin evdeki yetişkinlerin çocuğun bakımını üstlenmesi için yapılan girişimlerini reddettiği ve babanın çocuğun kendisiyle kalmasını istediği belirtildi. Okula ait paylaşılan fotoğraflarda ise tavşan şeklinde bir şapka takan ve sırt çantası bir görevli tarafından tutulan bir çocuk görülüyor.

GÖÇMENLİK YETKİLİLERİNE İTİRAZLAR

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka birinin olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Olay sırasında çocuğun okuldan yeni döndüğü kaydedildi. Evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediği, ancak buna izin verilmediği belirtildi. Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde bulunduğunu ve göçmenlik yetkililerine Liam’ı kendisinin alabileceğini söylediğini, buna rağmen çocuğun gözaltına alındığını ifade etti.

ICE’İN SAVUNMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota’daki ziyaretinde gazetecilere ICE’in “başka seçeneği olmadığını” savundu. Vance, “Baba kaçtı” diyerek, “Beş yaşındaki bir çocuğun donarak ölmesine mi izin vermeleri gerekiyor? ABD’de yasaları ihlal eden bir kişiyi tutuklamamaları mı gerekiyor?” şeklinde konuştu. Üstelik, çocuk sahibi olmanın tutuklamaya engel olamayacağını da sözlerine ekledi.

GÖZALTINA ALINMA TARİHİ

Minnesota’da devam eden sıkı göçmenlik uygulamaları çerçevesinde, 20 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonla baba ve çocuğun gözaltına alınması tepkilere yol açtı. Ailenin avukatları, günlerdir baba ve çocuğa ulaşmaya çalıştığını, çocuğun baba ile birlikte gözaltında tutulmasının bir anlamı olmadığını ifade etti.

AİLENİN İLTİCA TALEBİ

Ailenin avukatı Marc Prokosch, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Liam ve babasının Teksas’ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve avukatların kendilerine ulaşmaya çalıştığını belirtti. Prokosch, ailenin 2024 yılında Ekvador’dan ABD’ye iltica talebiyle geldiğini ve “ICE’den kaçmadıklarını, tüm prosedürlere uyduklarını” vurguladı.

CİNAYET OLAYI PROTESTOLAR YARATTI

7 Ocak’ta Minneapolis’te bir federal memurun Renee Good adlı kadını vurup öldürmesi, protestoları tetiklemişti. Trump yönetimi, 37 yaşındaki Good’un aracını silah olarak kullandığını ve memurun meşru müdafaa hakkı bulunduğunu savunmuştu.