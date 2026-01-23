Toyota’nın Yeni Ortadan Motorlu Spor Otomobili Onaylandı

toyota-nin-yeni-ortadan-motorlu-spor-otomobili-onaylandi

JAPON OTOMOBİL DEVİ YENİ ORTA MOTORLU SPOR MODELİ HAZIRLIYOR

Toyota, 2007 yılında üretimine son vererek otomobil dünyasında iz bırakan MR2 modelinin ardından, otomobil tutkunlarını sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Gazoo Racing markası bünyesinde, yeni bir ortadan motorlu spor otomobilin üretim projesinin başlatıldığı açıklandı.

YENİ PROJENİN GELİŞİM SÜRECİ

Gazoo Racing’in yeni lideri Tomoya Takahashi, heyecan verici projenin prototip test aşamasında olduğunu ancak henüz seri üretim dönemine geçilemeyeceğini vurguladı. Takahashi, otomobil meraklıları tarafından büyük ilgi göreceği tahmin edilen bu modelin yollara çıkabilmesi için en az 4 ila 5 yıl sürecek bir gelişim sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR

Yeni otomobilin tasarımında, mühendisler tarafından titizlikle geliştirilen G20E kodlu 2.0 litrelik turbo beslemeli bir motor kullanılacak. Standart versiyonu için hedeflenen güç 400 beygir olurken, performans odaklı üst versiyonların ise 600 beygire kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yeni motor, mevcut 2.4 litrelik motorlara göre yüzde 10 daha az yer kaplayarak daha alçak bir ağırlık merkezi sunuyor. Elektrikli destek ve hibrit teknolojisi ile uyumlu olan bu motor, verimlilik konusunda da yüzde 30 oranında bir iyileşme vaat ediyor.

