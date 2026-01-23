Putintseva’dan Türk Taraftarlara Tepki Çeken Hareket

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun açılış grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta 3. turda Kazak tenisçi Yulia Putintseva’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Melbourne’deki KIA Arena’da gerçekleşen tek kadınlar 3. tur karşılaşmasında, dünya sıralamasında 112. sırada yer alan Zeynep, 94. sıradaki Putintseva ile mücadele etti.

İYİ BAŞLANGIÇ YAPAMADI

Avustralya Açık’ta 3. turda mücadele eden ilk Türk kadın tenisçi Zeynep, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadı. İlk setin ikinci oyununda servisini kırdıran milli raket, yaptığı fazla basit hatalar sonucunda 3-0 geriye düştü. Ancak ardından iki oyunu kazanarak durumu toparlayan Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamayarak setin geri kalanında iki oyuncu da servislerinde hata yapmadan geçirdi. Sonuç olarak, ilk seti Putintseva 6-3’le alarak maçta öne geçti.

İKİNCİ SETTE DENGEYİ SAĞLADI

İkinci sete de iyi başlayan taraf Putintseva oldu ve ilk oyunda servis kırarak 2-0 öne geçti. Zeynep, 6. oyunda rakibinin servisinde başarılı olarak skoru 3-3’e getirmeyi başardı. Ardından kendi servisinde hata yapmadan 4-3 öne geçti. Ancak 11. oyunda, 4-0 önde olmasına rağmen basit hatalar yaparak servis kırdırdı. Setin sonuna yaklaşırken, Zeynep yine servis kırarak durumu 6-6’ya getirip seti tie-break’e taşıdı. Karar oyununu kazanan Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu eşitledi.

Son sette ise yine iyi bir başlangıç yapan Putintseva, ilk üç oyunu kazanarak 3-0 öne geçti. Daha az hata yapan Kazak tenisçi, bu seti 6-3; maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi. Elenen Zeynep Sönmez, turnuvada 327 bin dolar değerinde para ödülünü kazandı.

MAÇ SONUNDA TEPKİLER GÜNDEME OTURDU

Karşılaşma boyunca Zeynep Sönmez’i çok sayıda Türk taraftar destekledi. Maçı kazanan Yulia Putintseva, tribünlere “Sizi duyamıyorum” şeklinde bir hareket yaparak dikkatleri üzerine çekti.