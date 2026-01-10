İstanbul Ve Marmara İçin Kar Yağışı Bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için son hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, bölgenin Orta Akdeniz üzerinden gelen ardışık alçak basınç sistemlerinin etkisi altında olduğu ifade ediliyor.

PAZAR GECESİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Şiddetli rüzgar ve yoğun sağanak yağışların ardından, pazar öğle saatlerinde Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Pazar gecesinden itibaren kar yağışlarının etkili olması öngörülüyor.