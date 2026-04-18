İstanbul Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı

21. İSTANBUL YARI MARATONU BİNLERCE SPORCUYLA GERÇEKLEŞİYOR

21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

TRAFFİK KAPAMASI DETAYLARI

Bu maraton nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapalı olacağı bilgisi verildi. Yarış etkinliği dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu’nda belirli yollar, sabah saat 04.30 ile 13.30 arasında kapatılacak.

KAPANACAK YOLLAR HAZIRLIĞI

Balat bölgesinden başlayacak olan yarışı, saat 11.05’ten itibaren kapalı yolların kademeli olarak trafiğe açılması bekleniyor. Maraton sebebiyle kapatılacak yollar ise şöyle sıralandı:

ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak

GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

CİBALİ: Atatürk Köprüsü

BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray Caddesi

AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak

SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi

SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi

CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

AHIRKAPI: Kalyon Otel Restoran

KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi