İstanbul Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı

21. İSTANBUL YARI MARATONU BİNLERCE SPORCUYLA GERÇEKLEŞİYOR
21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla düzenleniyor.
TRAFFİK KAPAMASI DETAYLARI
Bu maraton nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapalı olacağı bilgisi verildi. Yarış etkinliği dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu’nda belirli yollar, sabah saat 04.30 ile 13.30 arasında kapatılacak.
KAPANACAK YOLLAR HAZIRLIĞI
Balat bölgesinden başlayacak olan yarışı, saat 11.05’ten itibaren kapalı yolların kademeli olarak trafiğe açılması bekleniyor. Maraton sebebiyle kapatılacak yollar ise şöyle sıralandı:
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
CİBALİ: Atatürk Köprüsü
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray Caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi
SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restoran
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi