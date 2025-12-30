İstanbul Yılbaşı Gece Soğuk Ve Yağışlı Olacak

İstanbul yılbaşı gecesinde soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Bu uyarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nden alındı. Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun bulutlu ve yağışlı bir hava durumu hakim olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 5 derece civarında olacağı, gece saatlerine gelindiğinde ise sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinin öngörüldüğü bildiriliyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde belirgin olarak etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR EKSİ DEĞERLERİ GÖRECEK

1 Ocak Perşembe günü, İstanbul’daki hava sıcaklıklarının en düşük 1 derece civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklığın da 4 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ MİKTARI DÜŞÜK OLACAK

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olması öngörülürken, soğuk havanın yer yer etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT

Ayrıca, AKOM tarafından gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle buzlanma ve kaygan zemin tehlikesine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların, hava şartlarını göz önünde bulundurarak önlemler alması önerildi.

