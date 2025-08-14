İşte Yeni Üyeler Açıklandı

AK PARTİ PROGRAMINDA YENİ ÜYELERİ KUTLAMA

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliği sırasında partiye yeni katılımlar oldu. Programda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni üyelere rozetlerini takarak onurlandırdı. Yeni isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bulunuyor.

ELEŞTİRELERE SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında partinin yeni üyelerine yönelik eleştirilere ve saldırılara karşı sert bir tutum sergiledi. Erdoğan, “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” şeklinde konuştu.

YENİ ÜYELERİN LİSTESİ

AK Parti’ye katılan yeni isimler ise şu şekilde sıralandı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.