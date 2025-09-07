İsveç’ten Gazze’ye Destek: Protesto Yapıldı

İSVEÇ’TE GAZZE İÇİN PROTESTO DÜZENLENDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda en son İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki işgal planına karşı protestoçularla bir araya geldi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPILDI

Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği çağrı sonrası Odenplan Meydanı’nda toplanan kalabalık, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetinin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Göstericiler, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gıda kıtlığına son verilsin” yazılı pankartlar taşıdı. Protestoyu gerçekleştirenler, “Filistin’e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu”, “İsrail’in işgal planını durdurun” şeklinde sloganlar atarak, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEVAM EDEN İHLALLER

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, son iki yıldır bu tür gösterilere katıldığını belirtti. Johansson, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmak için sesini yükseltti. Netanyahu’nun Gazzelileri yerinden etme planının son derece korkutucu olduğunu ifade eden Johansson, “Netanyahu’nun hedefi Hamas’ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi’ni işgal etmek. Bu plan yıllardır sürüyor,” diye konuştu. Ayrıca, İsrail’in tüm halkı cezalandırarak soykırım suçu işlemesiyle ilgili de, “Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim’de başlamadı, bunlar 75 yıl önce başladı,” ifadelerini kullandı.