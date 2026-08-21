İsveç’te Okulda Kılıçlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

İsveç’in orta kesimindeki Fagersta kentinde bulunan Brinell Lisesi’nde kılıçlı bir saldırgan birden fazla kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Olay, yaklaşık 13 bin nüfuslu kentteki okulda cuma öğleden sonra meydana geldi. Polis, saat 14.06’da şüpheli ölümcül şiddet ihbarı aldı ve tüm ekipleri okula sevk etti.

SALDIRIDA BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis sözcüsü, olay yerinden bir kişinin gözaltına alındığını ve halka yönelik tehlikenin kalmadığını duyurdu. Yaz tatilinin ardından okul yeni açılmıştı ve bazı öğrenciler için lise birinci sınıfın ilk günüydü. Saldırının ardından Fagersta’daki bazı okullar ve kamu binaları da güvenlik önlemi olarak kilitlendi.

HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN AÇIKLAMALAR

Yerel basında, polisin şüpheliyi vurduğu iddiası yer aldı ancak bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Adalet Bakanı Gunnar Strommer, saldırının ardından polisle yakın temas halinde olduklarını açıkladı. Başbakan Ulf Kristersson, polisin olayla yoğun şekilde ilgilendiğini belirterek herkesi ekiplerin çalışmasına izin vermeye çağırdı ve “Düşüncelerimiz tüm etkilenenlerle birlikte” mesajını paylaştı. Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson ise önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimleri öncesinde anketlerde önde görünen muhalefet lideri olarak “Bu zor dönemde tüm İsveç Fagersta’nın yanında” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILKİ OKUL SALDIRISININ ARDINDAN

Saldırı, İsveç tarihinin en kanlı okul saldırısının yaşandığı Orebro’daki olaydan bir yıl sonra geldi. Geçen yıl aynı bölgede meydana gelen saldırıda bir silahlı saldırgan 10 kişiyi öldürmüş, ardından kendini vurmuştu. Bu olaylar, ülkede okul güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.