İsviçre’deki Yangında 18 Yaşında Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri tespit edilen 16 kişinin cenazesi ailelerine teslim edilirken, Valais kanton polisi ölenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşı bulunduğunu duyurdu. Ölen bireyin kimliği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yerel basında yer alan haberlere göre, yeni tespit edilen kurbanların 10’u İsviçre vatandaşı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, iki 15 yaşındaki genç, 18 yaşında bir genç kadın ve 16 ile 17 yaşları arasında birkaç genç yer almakta. Ayrıca 18, 20 ve 21 yaşlarında üç erkeğin de İsviçre vatandaşı olduğuna değinildi. Diğer kimliği belirlenen kurbanlar arasında üç İtalyan da bulunuyor; bunlardan birinin İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, 18 yaşında bir Romanya vatandaşı, 39 yaşında bir Fransız ve yine 18 yaşında bir Türk vatandaşı da hayatını kaybedenler arasında.

ULUSAL YAS GÜNÜ

İsviçre, 9 Ocak tarihinde Crans-Montana’da meydana gelen faciada hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan edecek. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini aktardı.

HUKUKİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Crans-Montana kayak merkezindeki yılbaşı kutlamaları esnasında bir barda çıkan yangın sonucunda en az 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de yaralandı. Crans-Montana Belediyesi, yılbaşı gecesi Le Constellation barında çıkan yangın nedeniyle yürütülen ceza soruşturmasına müşteki olarak katılma kararı aldı. Belediye, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için Valais Savcılığı’na elindeki belgeleri iletti. Savcılık, soruşturmanın barın tavanında kullanılan akustik yalıtım köpüğü üzerine yoğunlaştığını aktardı. İlk bulgular yangının, şampanya şişeleri üzerindeki yanan mumlardan kaynaklanmış olabileceğini, tavanı kaplayan köpüğün de alevlerin hızla yayılmasına yol açtığını gösteriyor. Uzmanlar, bu malzemenin son derece yanıcı olduğunu ve yoğun dumanın yüksek derecede toksik olduğunu belirtiyor. Valais polisi, yangının meydana geldiği barın Fransız işletmecileri hakkında taksirle adam öldürme, taksirle yaralama ve taksirle yangına sebebiyet verme suçlamalarıyla ceza soruşturması başlattığını açıkladı.

HASTANELERDE DURUM

Crans-Montana’daki yangının ardından, İsviçre genelindeki hastaneler alarm durumuna geçti. Zürih Üniversite Hastanesi ve Zürih Çocuk Hastanesi, yaralı akınını karşılayabilmek amacıyla bazı ameliyatları ertelemek zorunda kaldı. CHUV ise 12 hastanın Fransa, İtalya ve Belçika’daki hastanelere sevk edilmesinin ardından planlanan kapasitesini koruduğunu bildirdi.