İtalya’da Dini Festivale Saldırı İddiası

OLAYIN DETAYLARI

İtalya’nın Viterbo kentinde bir dini festival sırasında “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan iki Türk vatandaşına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayın ilk duyulduğu sıralarda, bu kişilerin festivalde bir saldırı düzenleyeceği yönünde endişeler yaratılmıştı. İki Türk’ün, “Santa Rosa festivaline saldıracaktı” şeklinde bir duyuru yapılmıştı. Viterbo, İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre mesafede bulunuyor. Festivalin yapılacağı sokakta bir pansiyon sahibi, Türk uyruklu müşterilerinden şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, festival öncesinde güvenlik güçleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve pansiyonda bulunan üç şüpheliden ikisini yakaladı. Baskın sırasında, bir makineli tüfek, iki tabanca ve mermiler ele geçirildi; bir şüpheli ise kaçmayı başardı. Olayın ardından, bölgede ek güvenlik önlemleri alındı ve keskin nişancılar ile bomba arama köpekleri görevlendirildi.

BAŞBAKAN MELONİ’DEN TEBRİK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, festivalin hedef alınmış olabileceğini vurguladı. Meloni, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Santa Rosa festivalinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum” diye belirtti. Bu gelişmeye dair soruşturma, iki Türk vatandaşının o bölgede festival için değil, uzun süredir devam eden bir husumet dolayısıyla bulunduklarına ilişkin bilgilere ulaşıldı. İlk etapta, bomba ele geçirildiği bilgisi verilmiş olmasına rağmen, daha sonra yalnızca silah ve çok sayıda mermi bulunması dikkat çekti.

EV HAPSİ TALEBİ VE ÇETE İLİŞKİLERİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, bu olayın arkasında yasadışı insan kaçakçılığı ve silah ticareti olduğu iddia ediliyor. “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı oldukları belirtilen Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanmış olan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast hazırlığında bulundukları ortaya çıktı. 22 ve 25 yaşlarındaki iki zanlı, festivalin yapıldığı sokağa bakan bir pansiyonda, rakip çete üyesine saldırı planlıyordu. Rus yapımı Tokarev silah ve 9 milimetrelik farklı markalı silahlarla yakalanan iki zanlıyı, İtalya’daki soruşturmada bir avukat temsil ediyor. Avukatları, zanlılar için ev hapsi talebinde bulundu.

İSPANYA’DA YAŞANAN GERGİNLİK

Ağustos ayının ilk günlerinde, “Casperlar” çetesi tarafından İspanya’da gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in ölümüyle iki çete arasında gerginlik yeniden alevlendi. Almanya’da tutuklanıp serbest bırakılan “Casperlar” lideri İsmail Atız, İtalya’ya geçerek burada da gözaltına alındı. Koçer, İspanya’nın Estepona kentinde sokak ortasında hayatını kaybetti. İspanyol basını, bu saldırının “Yeni nesil Türk mafyası İspanya’daydı” ifadesi ile duyurdu; Dalton üyesi bir kişinin de Torrevieja’nın belirli bir noktasında vurulduğu aktarıldı.

EMNİYET’İN OPERASYONLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan çete üyelerinin bazılarını, işbirliği yapılan ülkelerden yakalıp Türkiye’ye getirdi. Temmuz ayında Daltonlar çetesi ile bağlantısı bulunan bir kişi Gürcistan’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona dair bilgi verirken, farklı ülkelerden suçluların getirildiğini ifade etti. Verilen bilgilere göre, kırmızı bültenle aranan bir şahıs Gürcistan’da, bir diğeri İspanya’da ve farklı bir kişi Azerbaycan’da yakalandı. Ayrıca, “Daltonlar” çetesi üyesi T.Ö. ve uyuşturucu ticareti ile ilişkili olan B.G. de Gürcistan’da ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” dedi. Şubat ayında, Emniyet, “Daltonlar” çetesinin üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, bir başka firari Atakan Avcı’yı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdiğini açıkladı.