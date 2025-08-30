İtalya’da Pornografik Site Kapatıldı

İTALYA’DA SKANDAL FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kız kardeşi Arianna Meloni ile İtalyan muhalefet lideri Elly Schlein’in fotoğraflarının pornografik web sitesi Phica’da yayımlanmasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının bu tür bir platformda yayımlanmasından “tiksindiğini” belirtti ve faillerin “en sert şekilde cezalandırılmasını” talep etti. Olayın fark edilmesi üzerine, kapatılan Phica web sitesi hakkında soruşturma başlatıldı. Meloni ve kardeşi dışında, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein dahil birçok ünlü kadının da fotoğrafları tahrif edilerek yayımlandı.

SITE KAPATILDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, “Phica” adı, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türetilmiştir. Site, çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek yayımladı. Bazı kadınlar bunun farkına varıp polisi bilgilendirmesi sonucunda olay hakkında soruşturma açıldı ve 700 binden fazla üyesi olan site kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu web sitesi ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde adli bir soruşturma sürecini başlattı. Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu ve sunucularının yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

MELONI’NİN YORUMLARI VE GÖRÜŞLER

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” dedi. Ayrıca, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğneyen ve hedef alan kişilerin varlığının üzücü olduğunu vurguladı. Meloni, sorumluların en kısa sürede tespit edilip en ağır cezaları almasını umduğunu belirtti.

BİLİMSEL VE CİNSİYETÇİ SORUNLAR

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı hükümetin yakında katı önlemler alacağını kaydetti. PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır” ifadelerine yer vererek, belirtilen sitede yıllardır çeşitli mecralardan alınmış görsellerin paylaşıldığını vurguladı. Ülkede gerçekleşen benzer bir durum ise, bazı erkeklerin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı Facebook’taki “Mia Moglie (Karım)” isimli çevrimiçi grubun kapatılmasıyla sonuçlandı. Meta şirketi, bu grubun cinsellikle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı.